Pistocchi | «Inter con facilità contro l’Udinese | partita dominata!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)si esprime su-Udinese, match finito 4-0. Gara stradominata dei nerazzurri, che giocano nel primo tempo un calcio magnifico. DOMINATI ? Sul suo account Twitter, Mauriziocelebra i tre punti dei nerazzurri: «L’supera conl’ostacolo Udinese: 4:0, edominata con 17 tiri totali, 8 nello specchio, 75% di possesso palla e 787 passaggi completati. Vantaggio nerazzurro su rigore, concesso da Di Bello dopo l’OFR per una trattenuta di Perez su Lautaro Martinez e trasformato da Calhanoglu. Il 2:0 nasce ancora dal turco, che serve Dimarco per un sinistro che non lascia scampo a Silvestri Il 3:0 è di Thuram, tap-in sotto misura facile facile. Chiude il conto con un gran destro Lautaro, l’mantiene la testa della classifica e ...