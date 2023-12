Pista lunga | per l’Italia è ancora podio | il Team Pursuit Maschile conquista l’argento

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tomaszów Mazowiecki – Laazzurra regala gioie anche nella seconda giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo. Sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dopo lo splendido successo di ieri di Giovannini nella mass start (leggi qui)hato un altrograzie allo grande secondo posto nel. Il trio azzurro composto da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ha chiuso la propria prova con un bel tempo di 3’45?39 finendo alle spalle soltanto degli Stati Uniti per poco più di 50 centesimi, mentre la Norvegia ha completato la top 3 in terza posizione. Prestazione super deltricolore che bissa così ...