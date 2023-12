Pista lunga | Coppa del Mondo | azzurri secondi nel Team Pursuit in Polonia

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Altro podio. Altre risposte incoraggianti della spedizione azzurra innelladeldi pattinaggio di velocità su. Sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, dopo lo splendido successo di ieri di Giovannini nella mass start, l’Italia si gode il secondo posto nelmaschile. Il trio azzurro composto da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) chiude la gara in 3’45?39 finendo alle spalle soltanto degli Stati Uniti (C. Dawson, E. Lehman, E. Cepuran) per poco più di 50 centesimi, mentre la Norvegia (P. Kongshaug, H. Engebråten, S. Pedersen) si è accontentata della terza piazza in 3’46”50. Ai piedi del podio c’è l’Olanda (M. Bosker, B. Hoolwerf, G. Wierda), ...