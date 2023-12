Pirlo | «Esposito non deve mai accontentarsi | lo sprono! Ha qualità»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)crede tanto a Sebastiano, attaccante della Sampdoria in prestito dall’Inter. Oggi doppietta contro il Lecco a Marassi. MAI? Andreasprona Sebastianodopo la doppietta. Le sue parole su Sky Sport 24: «Ha fatto due bellissimi gol e poteva farne altri, nonmai. Ottima prestazione della squadra. Alla fine, gli attaccanti si fanno a vedere nell’almanacco quanti gol hanno fatto. Lui ha lae nonmai. Sono soddisfatto della sua partita. Lo sprono durante gli allenamenti perché haambire per giocare altri palcoscenici. Migliorare anche nel sinistro per arrivare più spesso a zona ...