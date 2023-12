Altre News in Rete:

PESCI MORTI IN GIAPPONE, LA STRAGE È UN MISTERO. MIGLIAIA ARENATI SULLE SPIAGGE DI HAKODATE, LO SPETTRO DI FUKUSHIMA

IN GIAPPONE, LA STRAGE È UN MISTERO. MIGLIAIA ARENATI SULLE SPIAGGE DI HAKODATE, LO SPETTRO DI FUKUSHIMA SHARE ON: Maria Heibel - 9 Dicembre 2023 In queste ore le autorità nipponiche ...

Migliaia di pesci morti su una spiaggia del Giappone: Mai visto nulla di simile Fanpage.it

Pesci morti in Giappone, la strage è un mistero. Migliaia arenati sulle spiagge di Hakodate, lo spettro di Fukushima QUOTIDIANO NAZIONALE

Nebbia a Milano, le suggestive immagini del Naviglio Grande avvolto dalla scighera

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Pesci morti in Giappone, la strage è un mistero. Migliaia arenati sulle spiagge di Hakodate, lo spettro di Fukushima

In queste ore le autorità nipponiche invitano la popolazione locale alla cautela e a non cibarsi delle sardine morte ...