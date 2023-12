(Di sabato 9 dicembre 2023), moglie di Volodymyr Zelensky, ha rilasciato un'intervista alla Bbc nella quale ricorda come glioccidentali siano fondamentali per l'

Altre News in Rete:

Olena Zelenska: 'Se il mondo si stanca di aiutarci, moriremo'

Se i Paesi occidentali non continueranno a fornire il loro sostegno finanziario a Kiev gli ucraini corrono un "", di essere lasciati morire. È l'allarme lanciato da Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bbc, che ha parlato con lei dopo che i ...

"Pericolo mortale senza gli aiuti": l'allarme di Olena Zelenska sulla guerra in Ucraina ilGiornale.it

Pneumatici, se vedi questo bollo devi fermarti: rischio mortale | Esplodono come niente 0-100

"Pericolo mortale senza gli aiuti": l'allarme di Olena Zelenska sulla guerra in Ucraina

Olena Zelenska, moglie di Volodymyr Zelensky, ha rilasciato un'intervista alla Bbc nella quale ricorda come gli aiuti occidentali siano fondamentali per l'Ucraina ...

Ucraina, l’appello della moglie di Zelensky alla Bbc: “Se il mondo si stanca di aiutarci moriremo”

Olena Zelenska, la first lady ucraina, in un'intervista alla Bbc, ha avvertito che il suo Paese è in "pericolo mortale" e ha bisogno di aiuto.