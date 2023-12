“Perché mi hanno fatto fuori” Al Bano rompe il silenzio | “È stato lui” Polemica su Sanremo 24

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Quasi una settimana fa Amadeus ha annunciato i concorrenti in gara a2024 e tra i grandi esclusi c’èindubbiamente il nome di AlCarrisi. Il cantante ha deciso adesso dire ile dalle sue parole si è potuto notare un certo fastidio per la decisione del direttore artistico. Anzi, ha dato proprio una sua versione dei fatti su quanto sarebbe successo nella selezione dei brani. E non sappiamo se il conduttore vorrà replicare. Amadeus a2024 non ha scelto AlCarrisi, ma ha preferito puntare su questi 27 artisti: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, ...