(Di sabato 9 dicembre 2023), come raccontato da Globalist in più articoli, ha già iniziato, praticamente dal giorno dopo il 7, a depistare, a scaricare su altri, i vertici militari e dello Shin Bet, il ...

Altre News in Rete:

Per Netanyahu il vero terrore è la commissione d'inchiesta sul 7 ottobre

Benjaminla pace, quando ci sarà, potrà essere molto più dura, della guerra in corso. Più dura, perché sarà chiamato a rispondere di ciò che poteva essere e non è stato fatto...

Gli Usa contrari alla risoluzione Onu sul cessate il fuoco. Netanyahu: «L'Anp non è la soluzione» Domani

Biden chiama Netanyahu per discutere di Gaza - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

“Costi umani inaccettabili, Netanyahu è senza freni”, parla il generale Camporini

Il generale Vincenzo Camporini: “Netanyahu vuol fare pulizia etnica nella Striscia di Gaza Può saperlo solo lui” ...

Per Netanyahu il vero terrore è la commissione d'inchiesta sul 7 ottobre

Per Benjamin Netanyahu la pace, quando ci sarà, potrà essere molto più dura, della guerra in corso. Più dura, perché sarà chiamato a rispondere di ciò che poteva essere e non è stato fatto per scongiu ...