(Di sabato 9 dicembre 2023) I soldati sono ormai ovunque e indicano da vicino gli obiettivi da colpire. Nella devastazione resistono i segni di chi viveva qui: un chiosco per le bibite, un’altalena blu. «I terroristi hanno usato questo parco giochi come base di lancio per i razzi»

Altre News in Rete:

Roma, Gualtieri 'Realizzeremo 700 attraversamenti pedonali luminosi'

'Ora - aggiunge - possiamo partire in tanti quartieri, siailluminare meglio i nostri monumenti, sia le tanteche non hanno abbastanza luce e ancheaiutarci a fare interventila ...

Per le strade della Striscia di Gaza: «Così staniamo Hamas» Corriere della Sera

Noi per voi, la camminata della solidarietà per le strade di Prato Quotidiano Sportivo

Strade killer e velocità, l’infinita «Spoon river» di chi si muove in bici

Non sono sufficienti tre anni e undici mesi di carcere per la morte del campione del mondo Davide Rebellin, ciclista, investito in bicicletta nel novembre dello scorso anno sulle strade italiane ...

Gang del rame a Roma, quinto raid all’ex Alitalia: nei capannoni alla Magliana fermati cinque rom

Una miniera di “oro rosso”. Come in un pozzo senza fondo i predoni del rame sono tornati nell’ex centro direzionale Alitalia sulla collina della Magliana per fare razzia di ...