Pentathlon | Campionato Italiano Assoluto 2023 | definiti i finalisti | domani l’assegnazione dei titoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo il ranking round di ieri, si sono concluse oggi le qualificazioni maschili e femminili deldimoderno: al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (Roma) si sono disputate le prove di nuoto e laser run. Nelle qualificazioni maschili erano 24 gli atleti al via, con 12 pass in palio per la finale: primo posto per il campione in carica Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) davanti a Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), entrambi a quota 1192 punti, mentre conclude terzo Alessandro Colasanti (Carabinieri) con 1179. Nelle qualificazioni femminili, invece, erano soltanto otto i posti in palio per l’ultimo atto: svetta Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), prima con 1090 punti, davanti ad Alice Rinaudo (Fiamme Oro), seconda a quota 1076 ed a Francesca ...