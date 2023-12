Pensioni | un gioco ad incastro Che ne sarà delle nuove generazioni?

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ormai da più di un decennio e oltre in Italia non si fa altro che parlare di. La legge Fornero, tra chi vuole abolirla (almeno a parole) e chi ampliarla, Quota103, il sistema retributivo, il sistema contributivo. Da un lato non ci sarebbe nemmeno nulla di strano, visto che siamo uno dei Paesi più vecchi d’Europa. Eppure è sempre più probabile che alla fine quelli che dovranno lavorare fino a vecchiaia inoltrata sono i giovani di oggi, per questo nel dibattito pubblico si è arrivati addirittura a parlare di furto intergenerazionale. Il problema è che non sempre sono chiari i meccanismi che reggono la strutturastica italiana e spesso si fa gran confusione. L’attuale Governo nella prossima legge di bilancio andrà a toccare anche questo tema, ma è sempre più difficile capire quali sono le ripercussioni per chi la pensione forse non la ...