(Di sabato 9 dicembre 2023) Per le cifre in ballo la si potrebbe quasi definireuna manovra nella manovra. Che impegnerà il bilancio pubblico per i prossimi decenni. Ammorbidire la stretta sulledei,...

Manovra. Tagli al Fondo migranti per finanziare i soldi alla sicurezza

Dopo il pasticcio sulledi alcune categorie della Pa, con la correzione che non convince i sindacatimedici, l'ultimo caso nasce su un altro3 emendamenti presentati giovedì sera, ...

Governo salva pensioni di vecchiaia e diritti acquisiti per medici, infermieri e altri lavoratori Il Sole 24 ORE

Manovra. Niente taglio pensioni di vecchiaia mentre sarà penalizzato chi lascia lavoro in anticipo. L'emendamento del ... Quotidiano Sanità

Pensioni dei medici, come saranno: i calcoli e le simulazioni, meno restituzioni per 3,4 miliardi in un arco di otto anni

Manovra, corsa contro il tempo. Le opposizioni: «Si rischia l'esercizio provvisorio». Ed è scontro sui fondi per la sicurezza

Il governo punta all'approvazione definitiva della manovra per gli ultimi giorni dell'anno. Polemica per i tagli ai fondi del Parlamento e per l'accoglienza dei migranti ...