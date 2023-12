Patto stabilità Ue | ultime news

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – Le trattative sulla riforma deldie crescita non hanno portato ad un accordo tra i 27, ma non tutto è perduto. Per il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni sono stati fatti "passi avanti sostanziali", anche se "la missione non è ancora compiuta". Tuttavia, un accordo è questione di "giorni". Più cauto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di "settimane" necessarie per arrivare ad un accordo definito nei dettagli.