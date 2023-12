Patto di stabilità | Tajani | “Direzione giusta | spero accordo entro l’anno”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Se le cose continueranno ad andare come stanno andando, mi auguro che possa essere raggiunto unprima della fine dele di avere dall’inizio del prossimo anno undie crescita diverso da quello che ha creato tanti problemi all’Ue”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo a Radio 24. Il titolare della Farnesina si è detto “ottimista” sui negoziati in corso, sottolineando che a Bruxelles sono stati raggiunti “risultati positivi”. “Ci siamo sempre impegnati come governo che si puntasse molto sulla crescita e non ci fosse una scelta rigorista come era quella del vecchio. Se c’è una posizione intransigente come quella dei liberali tedeschi si rischia di bloccare l’industria e l’agricoltura cosa che per noi ...