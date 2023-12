Pattinaggio di Figura | Guignard-Fabbri chiudono le Finals al secondo posto

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pechino – Al National Indoor Stadium di Pechino (Cina), la Finale dell’ISU Grand Prix è giunta al suo epilogo. Nella giornata di sabato 9 dicembre si è conclusa la competizione di danza, alla quale hanno partecipato Charlénee Marco(Fiamme Azzurre). Il binomio italiano occupava la seconda posizione dopo la Rhythm Dance. Nella danza libera, i Campioni d’Europa in carica hanno pattinato in maniera superlativa, esprimendo un livello d’eccellenza su ogni elemento presentato. La miglior Free Dance della stagione è valsa 129.69 punti, che sommati a quanto ottenuto ieri (85.52), hanno portato il totale complessivo a 215.51 (altro primato stagionale). In questo modo gli azzurri hanno difeso la piazza d’onore, inchinandosi solo agli statunitensi Madison Chock/Evan Bates (221.61). Il risultato ha consentito a ...