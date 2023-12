Pattinaggio artistico | Malinin stravince le Finali Grand Prix 2023 con un contenuto tecnico spaziale

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Iliascrive ancora una pagina di storia del. Dopo aver eseguito solo due giorni fa per la prima volta un quadruplo axel nello short, in occasione del libero lo statunitense ha vinto ledeldiventando il primo atleta di sempre ad aver completato in carriera almeno una volta tutti i salti da quattro giri di rotazione. Un risultato incredibile per una capacità e semplicità tecnica a dir poco disarmante. Nell’arsenale del nativo di Fairfax mancava soltanto il quadruplo loop, oggi eseguito senza patemi dopo aver commesso un errore, l’unico, nel quadruplo axel, atterrato con caduta.ha poi passato in rassegna il quadruplo lutz e il quadruplo salchow, snocciolando in zona bonus due combinazioni ...