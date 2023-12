Patriarcato | maschi tutti colpevoli se bianchi | se islamici oppressi o svitati

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 dicembre 2023) In queste due settimane abbiamo assistito a uno strano fenomeno: la collettivizzazione delle colpe delo e la privatizzazione delle colpe deglicategoria dello spirito L’uccisione di Giulia Cecchettin, per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, è colpa del “”. Chiunque abbia dimestichezza con questo termine sa che, almeno in questo delitto, ilnon c’entra nulla. Turetta è un ragazzo senza figli, in un sistema patriarcale non avrebbe neppure potuto fidanzarsi senza il consenso, o l’imposizione, di suo padre. Men che meno avrebbe potuto uccidere una ragazza, se non per ordine diretto del padre, per motivi di onore. Quella del “” è diventata, letteralmente, una categoria dello spirito. Per giustificare l’accusa di ...