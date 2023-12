Parole destinate a restare | Cazzullo loda il padre di Giulia

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 dicembre 2023) La storia diCecchettin ha colpito l'immaginario collettivo. Benché la 22enne non sia la prima vittima di femminicidio, la sua vicenda ha catalizzato l'attenzione dell'intero Paese e ha fatto riscoprire l'importanza di un serio impegno nel combattere la violenza di genere. Un lettore ha scritto ad Aldosul Corriere della Sera e gli ha chiesto di commentare la lettera che papà Gino ha scritto alla figlia uccisa dall'ex ragazzo. "Cari lettori, ledi Gino Cecchettin, prima in chiesa poi nel colloquio con Walter Veltroni sul Corriere, sono. Il signor Cecchettin ha avuto l'intelligenza e la sensibilità di capire che il suo terribile dolore privato era divenuto anche un dolore e un lutto pubblico; e ha trovato legiuste per consolare e per ...