Parma ricorda Ennio Tardini | ex presidente del club e padre del calcio in città

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) A 100 anni dalla morte,del– di cui è stato– e al quale è intitolato lo stadio. All’Auditorium del Palazzo del Governatore, il sindaco Michele Guerra, il direttore della Gazzetta diClaudio Rinaldi e rappresentanti della famiglia, hannoto l’uomo che ha lasciato un segno come politico e dirigente sportivo. Laureatosi in giurisprudenza all’Università di, fu attivo sulla scena politica locale come consigliere comunale. La sua passione per lo sport lo vide protagonista: fece costruire la palestra Umberto I e diede avvio ai lavori per la realizzazione dello stadio che oggi porta il suo nome: a lui si ...