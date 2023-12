Parma-Palermo domenica 10 dicembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilsi rituffa nel campionato di Serie B dopo la sfortunata eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina. Dopo un primo tempo sontuoso che i Ducali hanno chiuso sul 2-0, è arrivata la rimonta della squadra di Italiano che nel finale ha dapprima accorciato le distanze con Nzola e infine pareggiato il conto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Serie B LIVE: Como - Modena, Parma - Palermo e Reggiana - Brescia dalle 16:15

Commenta per primo La domenica di Serie B offre una ghiotta occasione al: gli uomini di Pecchia, rimontati ed eliminati solo ai rigori dalla Fiorentina agli ottavi di ...devono battere il...

Parma-Palermo, le probabili formazioni di ParmaLive.com Parma Live

Diretta Parma - Palermo Serie B 2023 la Repubblica

Parma-Palermo: formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Parma-Palermo, valevole per la 16a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 16.15. PARMA: 1 Chichizola, 4 Balogh, 8 Estevez, 10 ...

Parma-Palermo LE ULTIME | Pecchia tenta la fuga con Partipilo e Man

L'allenatore del Parma deve vincere per staccare il Venezia e volare al primo posto in solitaria. Ma i rosanero sono in cerca di riscatto ...