Parma-Palermo domenica 10 dicembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Serie B, il Venezia perde con la Cremonese, sale il Catanzaro. Tornano a vincere Sampdoria e Bari

Dopo 5 vittorie di fila il Venezia cade (1 - 0) a Cremona e offre al, impegnato domenica (ore 16.15) contro il, l'occasione per tornare al comando da solo. Oltre ai grigiorossi, compie un importante balzo in avanti in chiave playoff il Cittadella che ...

quote Parma Palermo: pronostico vincente sui crociati Bwin News

PECCHIA: “COL PALERMO CON ASTUZIA E STRATEGIA” (VIDEO) / I CONVOCATI / LE CURIOSITA’

(www.parmacalcio1913.com) – Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, durante la presentazione del match contro il Palermo, rilasciate nella sala stampa del ...

Parma – Palermo: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Parma - Palermo di Domenica 10 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata di Serie B ...