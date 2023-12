Pardo | «All’Inter nulla di casuale Onana bene per un motivo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)ha detto la sua sull’Inter e sul come il progetto dei nerazzurri faccia evolvere tutti i giocatori a disposizione, compresol’anno scorso. MERITO TECNICO ? Pierluigi, su Tutti Convocati, ha parlato dei meriti in casa nerazzurra: «Nell’Inter c’è un merito tecnico dietro alla crescita di Dimarco, al contributo di Thuram, Calhanoglu idem, che era già forte al Milan, Mkhitaryan. È un insieme di cose che messe tutte insieme fa sì che anchebecchi il miglior momento della sua carriera. Non è una casualità, c’è il grande lavoro della società». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati