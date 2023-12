Pantone 2024 | il Peach Fuzz è il colore dell’anno | ecco come arredare casa

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gli amanti del design e delle ultime tendenze aspettano la fineper scoprire quale sarà ilche caratterizzerà non solo le collezioni moda e make-up, ma anche quelle home. Il merito è delColor Institute che puntualeogni anno ha comunicato la sua scelta per il...

Peach Fuzz è il colore Pantone 2024: a chi sta bene il make - up nei delicati toni pesca

Basta guardare le star che già sono fan del colore. Di recente Michelle Williams, agli ultimi Gotham Awards a New York, ha optato per un blush color pesca e un rossetto leggermente più ...

Pantone 2024: è Peach Fuzz il colore dell'anno la Repubblica

Colore Pantone 2024 Peach Fuzz foto Marie Claire

Il 2024, secondo Pantone, l’istituto americano specializzato nello studio dei colori, sarà a tinte Peach Fuzz. A metà strada tra arancio e rosa, si tratta di una sfumatura che stimola lo spirito e i s ...

Motorola colora Razr 40 Ultra ed Edge 40 Neo con Pantone Colour of the Year 2024

Motorola e Pantone hanno collaborato per colorare razr 40 ultra ed edge 40 neo con Pantone Colour of the Year 2024 Peach Fuzz ...