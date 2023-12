Pantheon | Sangiuliano | il biglietto a pagamento un’idea vincente Oltre un milione degli incassi andrà all’Emilia Romagna

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) «In cinque mesi, da luglio a novembre, alsi sono registrati quasi 1.4 milioni di visitatori, per un incasso che sfiora i 5.3 milioni di euro.88mila giovani tra i 18 e i 25 anni hanno goduto della riduzione. Mentre sono stati 296mila gli ingressi gratuiti. La decisione di introdurre unper l’accesso alsi è rivelata una scelta. Ed è la conferma che questa meravigliosa architettura continua a esercitare un fascino straordinario. Le risorse incamerate, come previsto dal protocollo stipulato ormai un anno fa, sono utilizzate per la manutenzione del monumento, per iniziative solidali e per il restauro del patrimonio culturale dei territori dell’Emiliacolpiti dall’alluvione della scorsa primavera». È il punto ...