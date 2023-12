Panchina Napoli | De Laurentiis a caccia di sorprese | quattro profili per la prossima stagione

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il patron del, Aurelio De, avrebbe già individuatoper guidare illa. NOTIZIE CALCIO. Nel corso di questa prima metà di, il percorso delnon ha affatto soddisfatto Aurelio De. Nonostante i valori tecnici di alto livello, i punti in classifica non riflettono il reale potenziale della squadra. La distanza dai Campioni d’Italia e dalle prime due posizioni è evidente, e ora è cruciale stringere i ranghi per accumulare punti e non perdere l’opportunità di partecipare alla Champions nella, un obiettivo di rilievo per un club come quello presieduto dal patron ...