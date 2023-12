Pallamano | Fasano e Bolzano insieme al comando della Serie A Gold

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sidea Groupe Alperia Black Devils condividono il primato assolutodopo la dodicesima giornataregular season. La compagine pugliese ed il team di Merano svettano dopo un week-end ricco d’azione che ha rispettato i pronosticivigilia. Andiamo con ordine iniziando da, in campo con una partita in meno rispetto alla concorrenza. Marko Knezevic e compagni hanno dato spettacolo imponendosi in un intenso derby contro Conversano, la partita si è conclusa 29-26. Decisamente più facile, invece, l’affermazione di Merano sul campo del Raimond Ego Sassari. 15-29 è stato l’esitomanifestazione, Alperia Black Devils ha primeggiato controllando l’incontro sin dai primi minuti, i padroni di casa non hanno saputo ...