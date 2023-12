Pagelle – Come lo facciamo il filotto di vittorie con una difesa così?

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ledi Juventus-Napoli 1-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Eccoci di nuovo qui, Ilaria, a scrivere dell’ennesima, nuova puntata dell’Aurelio Horror Showda geniale definizione dello Sciamano official scugnizzo (questi giorni sono stati indimenticabili per il profluvio di parole di Lucio in the sky).finisce pure che il giovane Meret non fa neanche una parata ma prende comunque un gol – 6 Bella l’uscita su McKennie, per il resto è un copione che si ripete: il Napoli, ultimamente, può anche dominare una partita intera ma poi basta un tiro in porta per prendere gol – 6 DI LORENZO. Spingere, spingere, spingere: l’Euroappuntato è nientepopodimeno l’hombre offensivo più insidioso del Napule. C’è da dire però che nell’occasione più prelibata – quella al 38’ del tiro respinto dal polacco tutto consonanti ...