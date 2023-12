Osimhen fa il gesto del 5-1 ai tifosi della Juventus allo Stadium

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il Napoli ieri ha perso contro la Juve, una squadra che l’anno scorso gli aveva fatto intascare sei punti. A fine partita,, forse per stizza o per frustrazione, ha ricordato con unmano la pesante sconfittaJuve subita in casa del Napoli per 5-1. L’attaccante nigeriano si è crogiolato nei ricordi di un Napoli che non esiste più. 11. pic.twitter.com/nSfE2vUvgs — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) December 9, 2023 Neanche Mazzarri riesce a rivitalizzare la squadra. “Libero” scrive: Il Napoli continua a sprofondare: la cura Mazzarri non basta. Lo scrive il quotidiano Libero. Il Napoli continua a sprofondare: la cura Mazzarri non basta, come dimostrano gli zero punti negli scontri diretti ravvicinati con Inzaghi e Allegri. A questo punto la Champions del prossimo anno è a ...