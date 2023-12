Oroscopo Paolo Fox 9-15 dicembre 2023 | previsione per tutti i segni

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 9 dicembre 2023) Come di consueto, tornano le previsioni astrologiche dell'Fox della settimana pubblicate da DiPiù dal 9 al 15. L'Ariete vorrà tutto e subito, mentre arriveranno giornate di emozioni recuperate per lo Scorpione. Vediamo quali saranno izodiacali più fortunati dello Zodiaco. ARIETE – Vorrete tutto e subito e questo potrebbe penalizzarvi. In amore, in particolare, desiderate vivere una bella storia d'amore, ma ci saranno anche altre priorità. In coppia, siate più concilianti. TORO – Sarete in cerca tranquillità per affrontare nel migliore dei modi le questioni di carattere amoroso. La situazione non sarà molto semplice, anche perché l'opposizione di Venere complicherà le cose. Chi sta vivendo una nuova sfida di lavoro, non deve spaventarsi. GEMELLI – In questo periodo, ...