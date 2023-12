Ordine d’arrivo sci alpino | risultati e classifica discesa St Moritz 2023 | Shiffrin batte Goggia e Brignone

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Mikaelaha vinto il superG femminile di St., prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. La statunitense si è imposta con personalità sulle nevi svizzere, tagliando il traguardo con il tempo di 1:28.84. La fuoriclasse americana è scesa con il pettorale numero 3 e ha interpretato al meglio i primi tre quarti del tracciato, sfoderando una tecnica precisa e puntuale. La leader dellagenerale ha perso in velocità negli ultimi due settori, ma tanto è bastato per riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Sofiasi è dovuta inchinare per appena 15 centesimi. L’azzurra, reduce dal dominio di ieri in superG, ha commesso qualche sbavatura di troppo e nel finale non è riuscita a recuperare su, accontentandosi così ...