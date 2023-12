Ombre cinesi su TikTok in vista del voto a Taiwan

Leggi su formiche

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un documentario francese getta un’ombra su, social della cinese Bytedance, indelle elezioni presidenzialiesi. Si chiama “, l’chinoise”, cioè “, l’ombra cinese” e racconta di come il Partito comunista cinese mini la credibilità del “nemico” per dividere l’opinione pubblica. In questi sforzirappresenta uno strumento per monitorare e manipolare gli elettori oltreché per diffondere disinformazione, è l’accusa del documentario di 70 minuti. Ildel 13 gennaio Le elezioni presidenziali asi terranno il 13 gennaio prossimo. A contendersi la guida di quella che la Repubblica popolare cinese ritiene una provincia ribelle da annettere anche con la forza saranno William Lai, oggi ...