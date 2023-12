Nuovo blitz a Venezia | il Canal Grande si colora di verde Gli attivisti di “Extinction Rebellion” sul ponte di Rialto | “Noi appesi ad un filo”

Altre News in Rete:

Venezia, Canal Grande tutto verde, ultima impesa degli attivisti di Extinction Rebellion. Fluorescina in acqua

Unè stato compiuto a Venezia dagli attivisti del clima, questa volta da parte del gruppo 'Extinction Rebellion' , che hanno fatto finire in Canal Grande della fluoresceina - una sostanza ...

