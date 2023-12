Nuove accuse di evasione fiscale contro il figlio di Joe Biden

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 dicembre 2023) Altri 9 capi d’accusa presentati dal procuratore specialeHunterdel presidente USA: a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, la nuova indagine infiamma la campagna elettorale Il secondogenito del presidente degli Stati Uniti d’America Joeè stato incriminato per 9di natura, secondo i documenti depositati giovedì in un tribunale federale di Los Angeles. Le indagini su Hunter, 53 anni, si intensificano sullo sfondo delle imminenti elezioni del 2024. Sembra che l’indagato abbia speso “milioni di dollari per uno stile di vita stravagante invece di pagare le tasse”, scrive in una nota il procuratore speciale David Weiss. Si parla di 1,4 milione di dollari di tasse dovute tra il 2016 e il 2019, periodo in cui ha lottato ...