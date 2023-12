Nuoto | Margherita Panziera | “Ho provato a spingere di più nelle prime vasche | ma poi ho pagato lo sforzo”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Niente da fare pernella finale dei 100 dorso agli Europei diin vasca corta attualmente in corso a Otopeni, in Romania. L’esperta 28enne azzurra, non al meglio fisicamente per via di un’influenza prima della rassegna continentale che ha ostacolato l’avvicinamento all’evento, non è mai riuscita a entrare nella lotta per le medaglie e alla fine ha terminato la prova in ottava posizione in 58.25. Al termine della garasi è presentata davanti ai microfoni di Rai Sport e ha affermato: “Oggi pomeriggio ho voluto tirare un po’ di piùdue subacquee, perché volevo provare a scendere sotto il 58”. E invece poi holo, soprattutto nell’ultima vasca di ritorno, dove mi sono incartata e alla fine ho ...