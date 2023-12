Nuoto | Lorenzo Mora agevolmente in semifinale nei 100 dorso degli Europei

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)si porta a casa la qualificazione indei 200aglidiin vasca corta di Otopeni. Gara approcciata in maniera morbida dal titolare del bronzo nei 100 metri ottenuto ieri, chiudendo con il dodicesimo tempo assoluto di qualificazione. L’inizio diè quantomeno sonnecchiante, poiché decide di non seguire il ritmo dei britannici Cameron Brooker e Luke Greenbank, loro ‘costretti’ a fare bene per mettersi avanti ai connazionali Brodie Williams ed Oliver Morgan. Ai primi 50 metri è addirittura settimo, ma è un’andatura quantomeno controllata, sapendo quanto gli basta per la. E infatti bastano gli ultimi 50 metri al ragazzo nativo di Carpi per mettere le cose a posto e chiudere con il quinto tempo di ...