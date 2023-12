Nuoto | Europei vasca corta 4x50 sl mista in finale

(Di sabato 9 dicembre 2023) Volano anche Miressi, Martinenghi e Pilato nelle batterie OTOPENI (ROMANIA) - Alessandro Miressi nei 100 stile libero, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato nei 50 rana si qualificano per le semifinali con il miglior tempo, trascinandosi anche Leonardo Deplano, Simone Cerasuolo e Jasmine Nocentini.

Altre News in Rete:

