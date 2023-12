Nuoto | Europei 2023 | risultati batterie Martinenghi | Pilato e Miressi in grande spolvero | 4×50 sl mista e Luca De Tullio in Finale

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Andate in archivio ledella penultima giornata deglidiin vasca corta a Otopeni (Romania). Nell’Otopeni Aquatics Complex si sono tenute le heat di questo day-5, che hanno definito in alcune specialità i finalisti e in altri casi il quadro delle semifinali. Il tutto ha preso il via con i 50 rana uomini con Nicolò, Simone Cerasuolo e Federico Poggio sui blocchi di partenza. Tete ha grandi ambizioni per questa gara e non è un caso che abbia rinunciato alladei 200 rana per concentrarsi su questa prova, avendo altre ambizioni in fatto di medaglie.ha ottenuto il miglior tempo d’accesso alle semifinali di 26.04, mentre Cerasuolo il quarto in 26.43. Selezione interna in casa Italia di cui ha fatto le spese Poggio, ottavo in 26.77. Da ...