Nuoto | domenica arrivano gli ori per l’Italia? Pilato e Martinenghi favoriti; Razzetti | Miressi | Mora e la mista se la giocano

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Siamo a -1 dalla chiusura dell’edizione 2023 degli Europei 2023 diin vasca corta a Otopeni. La piscina da 25 metri rumena, oltre a essere teatro di sternuti e di vari malanni di stagione che stanno affliggendo non solo gli atleti, è stata all’insegna di una tendenza in casa Italia molto chiara: tanti piazzamenti, ma solo un’affermazione piena. La selezione guidata dal Direttore tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 1 oro, 10 argenti e 2 bronzi ed è evidente quale sia la sproporzione. Si confida nel cambio di passo in vista dell’ultimo giorno dove le chance ci sono. Nei 50 rana, ci sono possibilità per portare a casa quattro medaglie su due gare. Benedettae Nicolòsi presentano sui blocchi di partenza da, avendo realizzato i migliori crono delle semifinali. Nello stesso tempo Simone ...