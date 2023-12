Nuoto | D’Innocenzo e Morini accedono alle semifinali dei 200 sl agli Europei in vasca corta

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Missione compiuta per Giuliae Sofianelle batterie dei 200 stile libero femminili2023 diin. Nella piscina di Otopeni, in Romania, entrambe le azzurre non hanno deluso e si sono qualificate per ledi oggi pomeriggio (in programmaore 18:26). Davvero buona la prova di, che si è presa subito il primo posto nella terza batteria, ha virato ai 100 metri in 56.09 e successivamente è rimasta davanti fino a terminare la gara in 1:55.70 (nuovo record personale per sei decimi). Seconda nella heat dila slovena Jana Segel in 1:56.09, mentre ha chiuso terza l’irlandese Victoria Catterson. Nella quinta e ultima batteria è ...