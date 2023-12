Nuoto | Benedetta Pilato | “Non mi aspettavo le altre così tanto competitive”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)ha centrato l’ultimo atto dei 50 metri rana femminili agli Europei 2023 diin vasca corta, in corso ad Otopeni (Romania), facendo segnare il miglior tempo in semifinale: il crono di 28?98 è anche il nuovo record dei Campionati. L’azzurra si è fermata al termine della gara per commentare quanto avvenuto in vasca ai microfoni di Rai Sport. Gara brillante e virata riuscita: “Dopo che ne ho fatte 40 in questa settimana… Ho provato a fare il 25 un po’ più controllato, per quanto si possa dire in un 50, per arrivare meglio al muro, e comunque ha funzionato“. Le avversarie in finale: “Dopo stamattina sinceramente pensavo sarebbe stato un po’ più semplice, nel senso che non mile, però ci ...