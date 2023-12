Nuoto | Alessandro Miressi va in semifinale col miglior tempo nei 100 sl a Otopeni Bene Deplano | eliminato Zazzeri

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)continua a fornire segnali incoraggianti e stampa ilassoluto nelle batterie dei 100 stile libero in occasione della sessione mattutina della quinta giornata dei Campionati Europei 2023 diin vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di(in Romania). Il 25enne piemontese ha dominato la quinta delle sei heat in programma, facendo la differenza nei secondi 50 metri e toccando la piastra d’arrivo con il crono di 46?49, a poco meno di un secondo dal suo record italiano stabilito nel 2021 ad Abu Dhabi. “Mirex” ha preceduto nella graduatoria overall delle batterie il beniamino locale David Popovici (46?70) ed i britannici Jacob Whittle e Matthew Richards (entrambi con 46?85). Obiettivo qualificazione in ...