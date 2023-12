Nuoto | 4×50 sl mista d’argento a Otopeni Pilato e Martinenghi scatenati | bene Miressi e Mora Ceccon | squalifica bis

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Andate in archivio semifinali e finali della quinta e penultima giornata degli Europei diin vasca corta a(Romania). Nell’Aquatics Complex l’Italia ha portato il computo delle medaglie a 1 oro, 10 argenti e 2 bronzi, con un podio nel day-5. Nella prima Finale l’olandese Kira Toussaint ha fatto la differenza con le subacquee nei 100 dorso donne in 55.88 a precedere la britannica Madi Harris (56.81) e la francese Mary-Ambre Moluh (57.10). Doppietta 50-100 per Toussaint, mentre per Margherita Panziera poca energia, lei fortemente condizionata dal Covid a precedere questa rassegna. La veneta ha chiuso in ottava posizione (58.25). Grande stanchezza anche nell’azione in acqua di Matteo Ciampi. Il nostro portacolori non è stato in grado di andare oltre il crono di 1:43.16 nella Finale dei 200 sl, chiudendo ottavo. Un ...