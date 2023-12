Notepad in Windows 11 | Arriva il Contatore Caratteri

(Di sabato 9 dicembre 2023) Microsoft ha costantemente migliorato l’appintegrata innel corso degli anni e finalmente ha introdotto una funzione fondamentale: il conteggio dei. Nella nuova versione di test di11, attualmente disponibile per i canali Dev e Canary, è ora possibile visualizzare il conteggio deinella parte inferiore della … ?

