Non c’è da essere troppo allegri se in America spariscono i giornali locali

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dal 2005 a oggi, negli Stati Uniti sono scomparsi 2.900, quotidiani o settimanali, in prevalenza. Nel 2024 è in arrivo un triste traguardo per l’informazione: al ri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti