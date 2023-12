Nomina Valditara | La Russa telefona a Concia | “Solidarietà e vicinanza”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unata per esprimere “” con l’invito al concerto di Natale, previsto domani a Palazzo Madama. A quanto apprende AdnKronos, il presidente del Senato Ignazio Laha contattato l’ex parlamentare e attivista Anna Paola, la cui collaborazione con il ministero dell’Istruzione ha provocato polemiche anche nella stessa maggioranza. Lata, secondo le stesse fonti consultate non ha riguardato i temi al centro del dibattito politico e la natura dell’incarico., avrebbe espresso apprezzamento per il colloquio, ringraziando per l’invito per l’evento di domani che non potrà seguire in quanto attualmente fuori dall’Italia. Dopo le critiche arrivate da Lega e Fratelli d’Italia per ladi ...