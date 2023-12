(Di sabato 9 dicembre 2023) “Se dovessi morire tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un pezzo di stoffa e qualche stringa, rendilo bianco con una lunga coda, cosicché un bambino da qualche parte a Gaza guardando il cielo negli occhi – aspettando il padre che se n’è andato in una fiamma e non ha dato l’addio a nessuno, neanche alla sua stessa carne e a se stesso – veda l’aquilone, il mio aquilone che tu hai fatto volare là sopra e pensi per un momento che un angelo sia lì a riportare indietro l’amore. Se dovessi morire fa’ che porti speranza, fa’ che sia un racconto”. Refaat Al-Areer, poeta, scrittore, editore, conferenziere palestinese affida alla poesia il suo testamento prima di rimanere ucciso con la famiglia, durante un raid di Israele a Gaza il 6 dicembre scorso. Al 64° giorno di guerra nell’enclave, i palestinesi morti, secondo i dati del ministero ...

