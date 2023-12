Nizza-Reims domenica 10 dicembre 2023 ore 13 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di sabato 9 dicembre 2023) Interrottasi la striscia di imbattibilità dopo 14 gare nella serata di Nantes, per ilè il momento di ripartire: non sarà facile tuttavia, visto che all’Allianz Riviera arriva ildi Still. Gli Aiglons rimangono la miglior difesa del torneo con 5 gol al passivo, anche se la striscia di imbattibilità di Bulka si è fermata a 750 minuti effettivi. Una gara giocata InfoBetting: Scommesse Sportive e