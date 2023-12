Niente mercatini di Natale nel X Municipio | saltano Ostia e Acilia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Per il secondo anno consecutivo,dinel Xbancarelle nel centro di. Il fallimento deidinel X, in tal senso nel centro die in quello che doveva essere il Villaggio diad, ha gettato un’ombra sulle festività nella zona, con gli operatori economici che bocciano l’unica iniziativa “turistica” del Xdinel X: la situazione Già lo scorso anno si era verificata una situazione simile, e quest’anno, nonostante gli sforzi iniziali, la storia ...

Altre News in Rete:

Torna l'incubo dei furti nelle auto in periferia a Olbia: "Non lasciate oggetti di valore"

... ha detto la proprietaria dell'auto a cui fortunatamente non è stato prelevatoperché non ... il lutto colpisce Olbia: aveva 74 anni Degustazioni,e tanti eventi: tutto pronto per il ...

Cosa fare nel ponte dell'Immacolata Ecco tutti i mercatini di Natale a Torino e in Piemonte cronacaqui.it

Niente mercatini di Natale al Centro Direzionale, le associazioni: Escluso dal bando, così muore Fanpage.it

Volley, niente impresa per la Stadium Mirandola, ko 0-3 contro San Donà di Piave

Sestetto classico per Mirandola, che deve però rinunciare a Bevilacqua nei 14, a riposo precauzionale. In campo per Stadium c’è Capitan Rustichelli con il compagno di reparto Bombardi, Rossatti e ...

Cosa fare nel ponte dell'Immacolata Ecco tutti i mercatini di Natale a Torino e in Piemonte

Il meteo di venerdì 8 non 'aiuta' ma le previsioni per sabato e domenica sono decisamente migliori: niente pioggia e, soprattutto domenica, temperature decisamente più miti. L'occasione giusta per una ...