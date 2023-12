Nella nuova puntata su Canale 5 focus su Mirko e Perla | Mirko e Greta e Massimiliano e Monia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il passato che ritorna. Potrebbe essere questo il sottotitolo dell’edizione corrente del Grande Fratello 2023. Perché la telenovela sulle ex coppie presenticasa (salite a quota tre), stasera alle 21.35 su5 andrà avanti per quattro ore buone. Grande Fratello 2023: il cast secondo le indiscrezioni X Leggi anche ...

Altre News in Rete:

Ucraina, Putin manda in guerra i migranti. Per evitare l'espulsione accettano di 'lavorare per lo Stato', e finiscono al fronte

Non c'è solo la, massiccia mobilitazione annuale dei russi under 30 , che recentemente il Cremlino ha ... 'Ho detto di no, perché non so cosa ho firmato e non è scrittomia lingua', ha detto ...

Il ruolo del RUP nel nuovo Codice degli appalti Altalex

Primo ok ai vaccini che si auto-amplificano Agenzia ANSA

Soru sogna una nuova Sardegna: "Aggiorniamo lo Statuto"

Renato Soru guida il percorso della "sua" Coalizione Sarda intervenendo nel dibattito pubblico con una serie di analisi diffuse via social. L'ultimo in ordine di tempo è quello di "seconda autonomia" ...

I migliori regali di Natale tech sotto i 50 euro

Scopri nella nostra guida all'acquisto i migliori regali di Natale sotto i 50 euro: cuffie, accessori e tanti prodotti per la cucina ...