Negli occhi dei malati la paura di morire

Leggi su agi

(Di sabato 9 dicembre 2023) AGI - Sono racconti drammatici quelli raccolti dall'AGI e riportati sui social network da infermieri e volontari che, questa notte, hanno partecipato al salvataggio di 134 pazienti ricoverati all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Nel rogo, purtroppo, sono deceduti tre pazienti e un quarto è morto poco prima. I ricordi di quelle ore lasciano senza fiato. Salvatore P., un volontario, descrive il tentato salvataggio di Romeo Sanna, 86 anni. L'anziano era ricoverato, insieme a Giuseppina Virginia Facca, Pierina Di Giacomo ed Emilio Timperi nel nosocomio. "Non capita spesso di assistere a scene come di questa sera... Mi sono dato da fare pure io ho cercato di aiutare i pazienti che uscivano da porte fumeggianti, ho fatto quello che potevo pure io - racconta Salvatore -. Ho cercato di aiutarti, ho fatto il possibile buon viaggio". Non è il solo ad essere intervenuto. L'AGI ha ...